網友具名檢舉王定宇散佈美軍在南海發射飛彈假訊息。(圖/擷自李來希臉書)

武漢肺炎疫情燒不停，全國公務人員協會榮譽理事長李來希日前發文稱有人因排隊買口罩而被車輾斃，引發綠委王定宇抨擊「造謠」，警方立馬登門要他到案說明，他痛批是「司法追殺令」。網友也具名檢舉王定宇散佈美軍在南海發射飛彈假訊息，企圖造成可能軍事衝突的恐慌，要看看法務部調查局與內政部刑事局怎麼來辦案，是否有雙重標準之虞。

據了解，美軍第七艦隊23日在臉書粉絲專頁貼文，表示柏克級導彈驅逐艦貝瑞號試射飛彈，此次演習是屬於美海軍第15驅逐艦隊與第7艦隊所執行的印太安全任務的一部份。

王定宇隨後貼文，強調此舉是在南海試射飛彈，並認為中國內部應該發生什麼重大事情，或是有情資顯示必須升級壓制共軍的動作。但據美軍第七艦隊更新臉書發文指出，演訓地點位於菲律賓海，時間為3月19日，而非王定宇指稱的南海，但企圖引發台灣民眾對中美軍事衝突的恐慌。

王定宇在今年初的空軍黑鷹直升機墜毀意外，造成參謀總長沈一鳴等8人罹難。當時，王定宇曾擅自發布訊息表示，參謀總長沈一鳴獲救，已經送醫救治中假訊息，造成民眾錯誤期盼。當時，即有人指責王定宇帶頭做假新聞，徒增社會的不安。

現在，李來希發文稱有人因排隊買口罩而被車輾斃，即遭警方登門要求到案說明；古語：「王子犯法與庶民同罪」，王定宇擅稱美軍南海發射飛彈，並在電視談話性節目暗示可能軍事衝突即將發生。所以，網友具名檢舉王定宇散佈假訊息，指名要看看法務部調查局與內政部刑事局怎麼來辦案，希望這兩單位敢起來，別碰到綠委就「軟腳」。

(中時電子報)