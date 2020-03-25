25日一早就有瓜農到現場叫賣。（張毓翎攝）

有「西瓜之鄉」稱號的鹿草鄉，種苗產量更占全台8成。（鹿草鄉農會提供／張毓翎嘉義傳真）

主辦單位配合政府防疫，僅辦理促銷活動，但新鮮的西瓜，已吸引不少消費者專程來選購。（張毓翎攝）

嘉義縣鹿草鄉又到了西瓜產季，一年一度的西瓜節已成為當地重要的產業活動，今年因應疫情，主辦單位將摸彩、大型表演等都取消，但展售會仍照常舉行，即日起至4月5日在鹿草鄉公所前設西瓜專賣區，25日一早就有瓜農到現場叫賣，瓜農林錫宗表示，近期早晚溫差大，今年西瓜比較小顆，但甜度非常高，滋味讓人回味無窮。

有「西瓜之鄉」稱號的鹿草鄉，許多瓜農嫁接技術純熟，種苗產量更占全台8成，每年鹿草鄉公所及農會舉辦西瓜節，除讓民眾品嘗沙沙甜甜的西瓜，也宣揚在地農產業，以往會有西瓜大拍賣、西瓜大胃王比賽、親子DIY等與西瓜有關的趣味活動，今年配合政府防疫，僅辦理促銷活動，但新鮮的西瓜，已吸引不少消費者專程來選購。

林錫宗表示，前陣子天氣忽冷忽熱，今年大西瓜長得比較小，每顆平均重量約23台斤，較往年減少12台斤，總產量減少，不過，今年價格與去年差不多，大西瓜每台斤13元、小西瓜每台斤8元，幸好年初降雨少，西瓜甜度提高不少，近日採收完，還會到朴子市果菜市場賣，整體買氣還不錯。

鹿草鄉農會表示，鹿草西瓜節邁入第13個年頭，雖然今年縮小規模辦理，但西瓜仍是好評銷售中，若是不方便出門的民眾，也能透過宅配吃到西瓜，另外，28日不僅邀請致力推動在地農特產業的「一袋一鹿～鹿草好覓仔」團隊設攤，縣長翁章梁等人將到展售會上品嘗西瓜的美味，歡迎大家一同共襄盛舉。

(中時 )