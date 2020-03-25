又有上櫃飯店熄燈！位在桃園的老字號飯店晶悅國際飯店（2718）宣布，因受新冠肺炎衝擊，晶悅董事會決議通過，飯店將提早啟動都更並自6月底正式熄燈，這是繼亞都麗緻旗下台中亞緻飯店與六福旅遊集團旗台北六福客棧後，近期宣布熄燈的第三家上市櫃企業旗下飯店。

晶悅國際飯店公司客房部門預計4月1日起停止營運，飯店餐飲與宴會和烘焙坊業務等，則將於6月30日結束營業，以利後續都更開發進行。

晶悅財務會計主管夏美足表示，新冠肺炎疫情強襲觀光產業，晶悅國際飯店住房率自2月起持續下滑，2月單月就比去年同期衰退七成，為此公司董事會決定提前啟動都更重建，未來將營建產業發展，而晶悅都更案已辦理過公聽會，初步將朝向住宅規劃。

晶悅都更後自主開發第一個營建工程武東106地號，第一期預估可在2022年完工。夏美足表示，晶悅會尋找其他合適據點延伸發展如餐廳和烘焙等餐飲業務，並優先聘僱飯店既有員工。

晶悅國際飯店員工約170人，飯店結束營運後，將安排同仁至現有其他部門職缺工作，無法調任的同仁，將依據勞動基準法，及大量解雇勞工保護法相關法令規定及程序辦理，並全力協助員工媒合新工作，預計總計影響員工人數約110人。

晶悅國際飯店前身為擁有近40年歷史的桃園大飯店，擁有388間客房，是桃園客房最多的飯店之一，在三發地產董事長鍾俊榮入主金革 唱片後，2015年也透過公開收購，取得桃園大飯店經營權，改名為晶悅國際飯店。

桃園市升格後觀光產業前景展望佳，晶悅國際飯店在2014年至2015年間營收平均為2.7億元至2.8億元間，EPS也在1元以上，不過陸客限縮加上新飯店激增，晶悅2018年出現每股 0.47元虧損。而晶悅2019年營收2.3億元，前三季每股虧損0.09元，今年前二月營收約0.3億元、年減約16％。

(工商 )