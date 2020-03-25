財政部今（25）日發布函釋，受疫情影響的企業與個人若符合資格，繳稅期限最長可延1年，分期最長可達3年（36期）。

紓困方案涵蓋綜所稅、個人房地合一稅、營所稅、營業稅、特種貨物及勞務稅、貨物稅、菸酒稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅等十大稅目。

但是，什麼樣的企業與個人才能適用分期或延緩繳稅？財政部表示，企業標準包括三種，第一是連續2個月營收較去年同期減少15％。第二是連續2個月營收較去年7月至12月水準減少15％。第三是各部會的審核文件，如果有拿到其他政府部門的認證即可申請適用分期或延緩繳稅。

個人標準也有三種，第一是非志願離職證明或減薪證明。第二是個人減班休息占工作日二分之一，且長達2個月。第三則是其他勞動單位的認證文件。

官員表示，若企業、個人符合其標準，即可至官網下載申請文件，填寫後再向國稅局申請即可適用分期或延緩繳稅。

(工商 )