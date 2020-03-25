刑事訴訟法羈押替代方式的科技監控已經三讀通過，法務部組成「科技設備監控推動小組」，經由評比各國立法例及設備，並前往南韓考察取經，認為南韓在監控設備科技的進步，值得台灣借鏡，但是南韓對於科技監控的立法仍在審議中，明顯科技領先法制。

法務部表示，韓國2008年起陸續將性侵、殺人、綁架、強盜犯納入監控，由國家管理、執行，以降低國民不安全感，並降低再犯及抑制特定犯罪；科技監控分為居家監控、電子腳鐐，並有手持追蹤裝置配發執法人員監控，一般案件監控人力為1比278，重案的集中管理組則1人負責監控20到30人。

不過，科技監控的成本相當高，南韓監控一名對象，一年約花費台幣70萬元，管制系統維護，一年就需要3100萬台幣至於監控設備的建置，首年韓國就花費台幣2億3000萬元；目前南韓的受監控人數，統計到2019年12月5日，共有3702人。

法務部指出，科技監控去年才由立法院三讀通過，目前除組成推動小組蒐研國外法制，也參考施行中的性侵害付保護管束加害人科技設備監控的經驗，邀請國內、外廠商介紹監控的運作方式及設備，同時，將朝「監控設備由院部共同建置」、「各院檢接收訊號」、「設備設在公部門」以及「委託專業技術參加」4個方向規畫。

(中時 )