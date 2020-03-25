因應新冠肺炎疫情肆虐全球，全國各警察機關皆已將防疫工作列為首要任務，為激勵第一線員警士氣，警政署長陳家欽25日南下屏東縣警局，慰勉基層員警執行防疫工作辛勞及頒發加菜金，並與員警座談，傾聽基層工作問題與建議，共同努力對抗疫情危害。

(中時 )