站穩防疫第一線 警政署長屏東慰勞基層員警 18:052020/03/25 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警政署長陳家欽(左)南下屏東慰勞基層員警。(翻攝畫面) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應新冠肺炎疫情肆虐全球，全國各警察機關皆已將防疫工作列為首要任務，為激勵第一線員警士氣，警政署長陳家欽25日南下屏東縣警局，慰勉基層員警執行防疫工作辛勞及頒發加菜金，並與員警座談，傾聽基層工作問題與建議，共同努力對抗疫情危害。 (中時 ) #員警 #基層 #防疫 #工作 #警政署長 也許您會感興趣 推薦閱讀 開放寄口罩給親人 政院鬆口 04:102020/03/21 生活新聞 禽流感也拉警報 大城蛋中雞場撲殺2萬1680隻土雞 17:412020/03/21 生活 新北愛心大平台 募捐破4000萬 04:102020/03/22 地方新聞 立榮、華信即起防疫升級！旅客全程配戴口罩、破37.5°C拒載 09:362020/03/22 生活 堵住防疫破口 海巡緝獲31名越南人偷渡 19:012020/03/22 社會 小黃防疫車隊 全副武裝使命必達 04:102020/03/23 地方新聞 新冠肺炎關在家 吉力吉撈鞏冠寫防疫歌 12:322020/03/23 體育 文華國小攜手家長 落實防疫監測體溫 15:202020/03/23 生活 嘉縣拉高防疫層級 家人有出國史就給學生防疫假 17:092020/03/23 生活 防疫 竹科大廠帶小廠 01:202020/03/24 產業特刊 熱門新聞 韓國瑜最新民調終出爐！高雄市民選擇太嚇人... - 政治 劉真沒健保辛龍扛百萬醫藥費？健保署長回應吐實 - 娛樂 看完「罷韓」民調不忍了？陳致中一句話怒嗆韓！ - 政治 你不管我管 侯友宜點名錢櫃 - 政治要聞 - 中國時報 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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