歐洲的新冠肺炎疫情嚴重，仍看不出如何緩解，相對東亞的疫情已過高峰期，於是在日本國會上討論，日本是否要出手支援?日本副首相、財政大臣麻生太郎略在回應時，略帶抱怨的提到義大利在2月底相當輕忽新冠病毒疫情，甚至曾說「那是黃種人的病，不是我們的病」這種話。

推特上有人分享麻生太郎在日本眾議院的一段對話內容，在3月24日的財政金融委員會會議上，國民民主黨議員吉良州司問道：「在本次新冠肺炎疫情中，日本能否在G20的框架下，出手支援義大利、西班牙這些財政基礎薄弱的歐洲國家？」

麻生太郎表示：「2月底時，在利雅德召開的G20財長和央行行長會議上，我有說過這樣的建議，但是他們沒有任何反應。」

「一周後舉行了G7財長電話會議，我再提到疫情的問題，並且問他們有什麼想法？'結果義大利代表直接說『那是黃種人的病，不是我們的病。』

麻生太郎略帶不滿的表示「這種話是誰說的？不就是你(義大利代表)說的嗎？到底在想什麼?」

這則推文得到不少留言，「歐洲對亞洲的岐視仍在持續」、「德國就發生把日本球迷趕出足球場的事情」、「一個月前，倫敦市市長還提議代替東京辦奧運會，但現在英國有2萬人遭感染。」

雖然麻生太郎做了不少抱怨，但是日本在3月11日，已向世衛組織捐助了4600萬美元，協助其他受疫情影響國家。

(中時電子報)