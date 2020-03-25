環保署今(25)日召開「桃園機場第三跑道」環評大會，開發單位桃機公司代理董事長林國顯坐鎮現場，包含環團及在地民眾出席約20人，今日在環委要求開發單位承諾辦理中油沙崙油庫空難減災措施、樹木移植計畫及落實年度防災演練下，本案修正後通過。

「桃園機場第三跑道建設案」開發範圍緊鄰台61線、台4線、台15線，徵收區內含9000家戶影響超過4萬人，附近除機場用地外，大多是農田、村落，開發總面積約723公頃，其中預定徵收面積達587公頃。

桃機公司指出，目前既有雙跑道容量為每小時50架次，無法應付目標年2042年尖峰小時起降118架次的需求，另桃園機場去年客運量高達4800萬人次，預計目標年將達到8660萬人次，由於整體成長速度高於預期，第三跑道建設勢在必行。

會議中登記發言民眾主要爭議點在於土地徵收及油庫安全，支持方表示桃園機場除了是國門，第三跑道更是國家發展重要建設，長期來當地居民因時程延宕委屈求全，老舊房屋無法翻新，噪音影響每個住戶，也強調各國機場與油庫距離均小於桃機，不應該成為延宕工程的理由，呼籲盡快通過環評以早日搬遷。

反對方則表示油庫距離機場僅350公尺，飛機滑出跑道撞擊油庫後果不堪設想，不該拿他國案例來套用，另外在各項社會影響評估仍不足的情況下，第一階段徵收影響1.6萬人的後續安置問題恐怕沒那麼容易解決。

環評委員表示，1998年的大園空難中，飛機墜毀地點距離跑道僅500公尺，如今油庫距離更近，危險性也更高，開發單位需要承諾辦理減災措施環委們才可能同意本開發案。

今日在開發單位承諾辦理中油沙崙油庫辦理空難減災措施、樹木移植計畫送桃市府審查及落實年度防災演練下，本案修正通過。

(中時 )