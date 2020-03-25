美國超級航母「福特」號上的生活

美國福特級航母狗屁倒灶的問題一堆，可是彷彿麻煩還不夠似的，新報告又指出，艦上的廁所，還有污水排放系統都經常突然堵塞。

據《動力》（The Drive）網報導，由於整體系統的設計問題，如今維修人員得定期用酸性洗劑沖洗整個污水系統。而每沖洗一次，就得耗費40萬美元（約1,210萬台幣）。

美國國會稽核處（Government Accountability Office，GAO）在3月24公開的報告中，羅列了相關細節。GAO分析家原本想要了解，海軍造船計畫是否採取了充分的措施，以避免長期花用比預期高的維修費，可是卻發現了馬桶問題。

整體來看，他們共在福特級航母上發現了150個問題，而這些問題導致海軍把維護費低估了1300億美元（近4兆台幣）。報告指出，就算砸下42億美元（約1270億台幣），也只能修正約30％的問題。

(中時電子報)