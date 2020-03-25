14年前，花蓮發生一起震驚社會的5子命案，5名9歲到19歲的男女被發現死亡，屍體被堆疊在3樓浴室，而5個孩子的父母劉志勤、林真米卻從此人間蒸發直到8年後，才在火葬場附近的樹林中發現兩人疑似輕生後的骸骨，隨著劉姓夫婦的死亡，命案的真相也隨之無解，至今仍然沒有確切的說法，而事發後的透天厝也傳出不少靈異故事。

據發現屍骨的林姓獵人表示，當天他到慈雲山火葬場附近林中設置捕獸鋏時，突然被百步蛇嚇到，依原住民習俗只好改到道路對面的林中放捕獸鋏，未料卻驚見地面有顆骷髏頭，嚇得拔腿跑回家，還請妻子對她灑鹽驅邪，隨即倒頭睡午覺。他表示，在夢中竟不斷見到幢幢白影追著他跑，下午5點多嚇醒後，林俊雄認為可能有冤魂找他幫忙，才前往吉安派出所報案。而鄰居也說，他們夫婦的屍骨被發現前一晚上，他們那一棟無故飛來5隻夜鷹，厲聲的尖叫，就像是5個慘死孩子再喊冤，相當可怕。

而當時花蓮縣警局長耿繼文，非常希望死者托夢告訴他案情真相，帶著資治通鑑入住7天，希望找到線索但一無所獲，後來傳出他染上了怪病又住院好幾天，但他否認是因為入住的關係。警察的入住的故事也吸引一名大學生來租房子，不過他住不到兩個月就搬離了，據說是因為每天都會夢到一個小弟弟跟他說「哥哥，這是我的房間…」

這棟房子也吸引一對基督徒母女入住，她們看中房子租金低離市區又不遠，而且也對鬼神之說不在乎，可是她們住了不到半年又因為不明原因搬家。據說，這對母女入住沒多，就在房子掛了一幅粗糙的紙觀音，不過她們並不願意多說什麼。

案發1年後，一名獨眼道士租下房子，想藉此處現成的鬼開神壇辦事，但沒想到，道士不久就搬離。他寫信到警局，盼用便宜價格租凶宅外宿，但男大生才入住1個多月就搬離，警察問大學生：「為什麼不繼續住下去？」他面露難色表示，每天晚上，我都夢到一個小弟弟站在床邊跟我說：「哥哥，這是我的房間!」

2006年9月8日，花蓮吉安鄉一棟民宅內傳出陣陣惡臭，警方破門而入發現，劉家5名9歲到19歲的小孩都死亡多時，他們的手腳均被鐵絲綑綁，頭套黑色塑膠袋，身裹棉被，5人屍體被堆疊在3樓浴室，流了滿地屍水，相當駭人。

這5名死者的父母劉志勤、林真米夫婦，被懷疑是因經商失敗欠了千萬元的債務才殘忍殺子的。據說他們夫婦還拍錄下了殺子的照片與影片相當匪夷所思。

2015年，劉志勤夫婦的屍骸被發現後，劉志勤親手殺害子女的照片也隨之曝光，照片中可見當時穿著短褲的劉志勤跪在床上，雙手還戴上手套，綑綁側身躺在床上的大女兒劉其臻，檢警也研判這些照片應由妻子林真米所拍下，至於為何要拍下殺害兒女行兇畫面？隨著兩人都已死去，到現在仍然是個謎！

當年5子命案的房子2017年以300萬元賣出，新屋主將房子整修過重新裝潢，也請來濟公師父到場與靈體溝通。3樓的廁所也完全重新改裝，入住當日屋主席開3桌宴請親友，眾人還在屋內客廳灑滿各式銅板討個好彩頭，屋主也向媒體表示：「他心中坦蕩蕩，住進來都睡得很安穩，免驚啦！」

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