為台東TTMaker創客團隊打造的行銷平台實體店面25日開幕，首檔推出「時尚植感」，邀請原民時尚設計師沙布喇.安德烈推出為期兩個月的品牌快閃店，並結合手工皂、野菜皂、香草乾洗手系列，一起推廣台東在地品牌。

波浪屋-TTstyle原創館5號店面，打破貨櫃屋的既有形象，明亮的櫥窗、新潮有設計感的空間擺設，予人耳目一新的感受，TTMaker原創基地為創客團隊打造的行銷平台25日開幕，平時以網路行銷的創客，有了實體店面，也成了波浪屋的新亮點。

開幕第1檔以「時尚植感」為主題，邀請創客團隊之一的原民時尚設計師沙布喇.安德烈推出品牌快閃店，並結合足渡蘭的「檳榔、菸草、小米酒」手工皂、野菜皇后的「野菜皂」以及尚德村的「正能量香草乾洗手系列」等，都是深具台東意象的產品。

台東縣長饒慶鈴特別穿上安德烈設計的品牌洋裝出席，令人為之驚艷，她說，TTMaker已經扶植35個創客團隊，未來希望每個團隊最終都能給他們1個平台，來面對真實的客戶，也讓他們的創意被更多人看見。

國計處長余明勳指出，TTMaker創客行銷平台呼應了縣長的開放、整合、創新縣政方向，期待透過在鐵花商圈黃金地段，為台東創客團隊們創造更多曝光機會與展售的管道。「時尚植感」持續至5月30日止，隨後將陸續推出「漂浮酒吧」、「風土餐桌」等主題。

(中時 )