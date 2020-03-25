在公關行銷業多年的永慶房屋業務主任桑子涵，因不想過著看不到盡頭的加班生活，萌生轉職念頭，並選擇加入永慶房屋，而她一開始其實是擔任永慶集團總部內勤單位，但因懷抱買房夢想，加上在公司內勤時，實際了解公司對第一線經紀人的精心培育後，毅然決定走出熟悉的工作環境，為自己開啟不一樣的未來，成為永慶房屋經紀人！

桑子涵回想以前在公關公司時，每天工時平均超過12小時，有時還得將工作帶回家繼續完成，但現在永慶「彈性工作8小時」的制度讓她工作與生活都能兼顧，多了時間可以享受興趣，並打破她對傳統業務高工時的印象，且現在的她最高月薪曾拿下近20萬，是過去薪資四倍！

彈性工作8小時制度讓桑子涵工作與生活都兼顧。

一對一師徒制 房仲眉角免驚 帶看學長陪超安心

桑子涵坦言，初期對於客戶互動的「眉角」及專業知識感到手足無措，但永慶「師徒達人」制度，與強大的配對系統與科技輔助工具，很快消除了她的顧慮，也讓她在服務上更有效率，並榮獲永慶「百萬戰將」的殊榮。

桑子涵說：「總部的教育訓練打好基礎，到了店頭後學長、姐進行一對一教學更能快速融入工作；連之前家人擔心的女生當房仲是否安全的問題，也在每次帶看時，有學長、師父主動陪同，消弭家人擔憂，過程中不僅安心更獲得寶貴經驗傳授。」

此外，桑子涵也提到：「我們現在只要用一台ipad就能立刻幫客戶精準篩選出合適的物件，客戶還可線上直接觀看屋內實際狀況，喜歡再到現場看屋，客戶都回饋很方便，並感受到永慶在創新服務上的努力。」

桑子涵以新人之姿登上百萬經紀人舞台。

能力與經驗累積 讓她兩天成交高總價物件

不過，桑子涵在剛成為i+智慧經紀人，也會擔心新人的她沒有人脈，房子總價這麼高，客戶要從哪裡來？但桑子涵過去在公關行銷產業所歷練出的溝通、解決問題能力，還有積極的態度，對她在服務客戶上相當有幫助，她善於傾聽，並能適時發問，深入理解客戶需求，這也讓她曾在2天內就成交一筆高總價的房屋物件。

桑子涵說：「我就依照公司培訓規劃，透過公司資料庫電訪，很快的認識了這個客戶，也因為對永慶房屋的品牌信賴，客戶很願意與我交談，而且服務過程師父帶著我一起了解購屋需求及提供專業建議，讓客戶對於購屋條件更加收斂，也肯定永慶團隊的專業，後續搭配公司強大的配對系統，成功找到合適物件，一推薦果然得到客戶高度認同，順利在兩天內就成交，對於新人的我來說真的是非常寶貴的經驗。」

永慶房屋團隊合作支持，讓桑子涵(右二)順利融入經紀人生活！

別為自己設限! 女生做房仲科技工具超實用

在面對朋友與家人擔心從行政職轉業務工作，桑子涵是否能適應工時長、體力消耗大等問題時，她說：「在決定轉職前，早就充分做好功課，永慶房屋導入科技服務，跟傳統仲介還要去守在路邊當三明治人的印象完全不同，工作更聰明！現在客戶時間寶貴，運用系統精準快速篩選物件，為客戶節省更多時間，也不用當無頭蒼蠅到處帶看，浪費客戶時間，自己更是事倍功半。」

而永慶的「彈性工作8小時」制度也讓桑子涵當經紀人後體力變好，不過那是因為喜歡潛水的她現在在工作之餘，有更多時間跟精力去探索美麗的海底世界，加上潛水都要背著氣瓶，體力不好也難。桑子涵笑說：「現在不只收入增加，體力變得更好，更朝自己的買房的目標邁進！」

桑子涵在閒暇時間最喜歡去潛水。

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(中時電子報)