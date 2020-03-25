義守大學工業管理學系教授徐祥禎與資訊工程學系副教授林義隆跨領域合作，攜手組弘科技公司共同研發「卷積神經網路於視覺影像檢測之應用」系統，有效改善產線效率，增強公司員工的AI人工智慧技能，榮獲科技部「108年度產學成果海報展示特優獎」。

計畫主持人林義隆指出，義大與組弘科技共同申請高雄市SBIR計畫與科技部應用型產學合作計畫，設計及開發AI軟體系統，以智慧化方式，改善傳統耗時、耗力的電路板PCB板叉記檢測作業，協助該公司解決檢測與生產技術相關問題。

透過義大2位教授協助開發的新製程與檢測技術，簡化作業流程、提升工作效率、增加出貨量及出貨速度、降低成本，讓生產管理更順利，有助於廠商開拓商業夥伴，增加營收，一舉數得。

創立於1998年的組弘科技位於高雄加工出口區，主要業務為電子業SMT專業技術生產及組裝，近年積極投資新型高科技機器設備，並與鄰近工業園區的各大廠商合作發展。

該公司除與義大產學合作開發技術外，也邀請林義隆為公司員工進行AI人工智慧的教育訓練，協助他們理解AI的學習方式、判斷原理、演算法、物聯網等知能，促進企業與員工成長。

(中時 )