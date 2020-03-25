三商美邦人壽25日召開董事會，通過108年度財務報告案及股利派發政策。該公司108年底淨值和108年稅後淨利同時創下歷史新高，每股稅後盈餘2.29元，總資產達1.26兆元，較去年同期成長10％，然而，為充實資本因應未來營運所需，做好IFRS17的接軌準備，儲備穩健經營的能量，因此今年未有盈餘分派計劃。

三商美邦人壽指出，三商美邦人壽108年稅後淨利54.2億元，108年新契約等價保費128.8億及新契約等價保費率（FYPE/FYP）38％，皆較107年同期增加，持續提升公司新契約價值。

但由於保險業需提列多項特別盈餘公積，如收回危險變動準備金、本期重大事故及危險變動準備金、外匯價格變動準備金，及109年配合法令新增的提存債務工具處分獲利特別盈餘公積等，且為充實資本因應未來營運所需，做好IFRS17的接軌準備，儲備穩健經營的能量，因此今年未有盈餘分派計劃。

另有關本次新型冠狀病毒疫情，三商美邦人壽指出，公司在第一時間即以總經理為召集人，成立應變小組指揮防疫措施，迅速完成分散職場測試演練且實際啟動異地備援，更進一步備妥核心業務居家工作機制，視疫情發展可即時調整辦公職場，達到營業不中斷的目標，隨時隨地做好為保戶提供最佳服務的準備。

三商美邦人壽指出，108年卓越的經營成果除具體反映在財務表現上，公司強化保障型與投資型商品銷售之商品轉型策略也為即將到來的會計準則接軌預先做好準備，在追求績效同時，更重點強調公平待客、誠實招攬，發揮保險保障功能，並持續落實「優化財務結構」、「深化客戶體驗」、「強化風控法遵」三大策略方向，為投資人、保戶及社會大眾創造多贏局面，持續朝向「最能創造價值的專業壽險公司」之企業願景邁進。

(工商 )