新冠肺炎防疫期間，社工員要為個案發送防疫物資，不僅工作分量加重，也要擔心被感染，台東縣長饒慶鈴在社工日前夕向全縣446位社工表達關心及謝意，也希望這股防疫期的溫暖力量，繼續陪伴所有的受虐個案或家庭。

4月2日是一年一度的社工日，縣府每年這個時候都會表揚在各福利領域付出奉獻的社工，今年因防範新冠肺炎衝擊，活動將待疫情趨緩擇期辦理，饒慶鈴25日到社會處，向全縣446位社工表達祝福及關心，並贈送防疫小禮物。

饒慶鈴表示，新冠肺炎疫情影響全球，在疫情爆發3個月來，台東縣雖尚未有確診案例，但仍有近300多例居家檢疫或隔離個案，平常忙於保護弱勢族群的社工們，也一起投入防疫、送物資等工作，她叮嚀在投入防疫服務時，也要好自我保護、壓力調適。

社會處社會救助科長楊幸錦表示，防疫期間社工員要發放酒精等防疫物資，比平常更加忙碌與辛苦，在個案服務時，確實也會「心驚驚」，害怕受感染。還好台東還沒有確診的案例，若有居家檢疫或隔離的案例，也會在第一時間請社工員做好防範措施，而民眾也都能共體時艱，對社工的服務滿意度給予高度評價。

(中時 )