高雄市一名幼兒才藝班鄭姓男老師，去年4月遭控對5名男童伸狼爪，將男童帶回住處猥褻下體、摸下體，甚至口交等性侵得逞，本案經由5名男童父母提告，鄭男辯稱，因切除睪丸產生心理障礙，才會做出此事，要求減輕刑責，但法官認為無從佐證關聯性，依妨害性自主罪判他10年2個月徒刑。

判決書指出，鄭姓男子具有幼保相關學經歷，卻利用兒童對他的信任，對他們伸出魔爪，從2014年至2019年期間，在才藝班對5名男童下手，趁機邀約男童回住處，撫摸對方生殖器、口交，甚至還播放A片，更扯的是，其中有不少時候是同時對2名男童下手，導致男童心靈受到極大創傷。

鄭男到案坦承犯行，他開庭表示曾因右睪丸癌接收切除手術，因術後產生心理障礙才犯案，希望法官能從輕量刑。

經法院審理，認為他的確切除右側睪丸，卻沒有實質的證據能顯示與犯行有何關聯，且家長指稱，自己孩子遭受老師毒手後，經常會出現恐懼與諸多負面情緒的行為反應，孩子的心靈受到極大傷害，最後法院依法判處他54年10個月徒刑，合併執行刑10年2月。全案可上訴。

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(中時電子報)