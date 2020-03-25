義大利新冠肺炎疫情嚴峻，呼吸器等醫療設備相當缺乏，羅馬當局早就禁止呼吸器出口，現在傳出，義大利近期扣押近2,000台運往希臘的呼吸器。

法新社報導，義大利海關昨（24）日宣布，扣押1,840台運往希臘的呼吸器。官員表示，這些呼吸器包含輸送氧氣的氣閥、面罩以及導管，成人及小孩都適用，他們主要是從一輛卡車上攔截這批呼吸器。

截至24日，義大利有超過64,000人感染新冠肺炎，逾6,000人喪命，義大利成為全球疫情中心，如海嘯般的患者湧入醫院，當地醫療體系近乎崩潰，醫療設備嚴重缺乏，義大利早於上月25日就宣布，禁止呼吸器出口。

不過因為醫療設備缺乏而發生的悲劇仍不斷上演，一名義大利神父在放棄使用呼吸器後喪命。英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，義北倫巴底地區高齡72歲的神父貝拉爾代利（Giuseppe Berardelli）因感染新冠肺炎住進醫院，他的教徒聞訊後贈送一台呼吸器，不過貝拉爾代利最後決定將呼吸器捐給另一名他並不認識的年輕病患，年輕的新冠患者被認為有較高的存活率，貝拉爾代利近日不幸過世。

(中時電子報)