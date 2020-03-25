永記（1726）去年合併營收約79.40億元，董事會25日通過2019年財報，全年獲利5.44億元，每股稅後盈餘約4.21元，董事會並決議配發現金股息3.20元。

永記去年營收約79.40億元，比2018年的80.41億元，年減約1.26％，但因有帳面匯兌損失等因素，全年獲利6.82億元，比2018年的7.46億元，減約8.58％，2019年每股盈餘約4.21元，比2018年的4.61元減少。

(工商 )