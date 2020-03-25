永記董事會決議配發3.2元股息 18:102020/03/25 工商 顏瑞田 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 永記（1726）去年合併營收約79.40億元，董事會25日通過2019年財報，全年獲利5.44億元，每股稅後盈餘約4.21元，董事會並決議配發現金股息3.20元。 永記去年營收約79.40億元，比2018年的80.41億元，年減約1.26％，但因有帳面匯兌損失等因素，全年獲利6.82億元，比2018年的7.46億元，減約8.58％，2019年每股盈餘約4.21元，比2018年的4.61元減少。 (工商 ) #永記 #董事會 #全年獲利 #減約 #配發 也許您會感興趣 推薦閱讀 中鋼董事會決議 通過投資94.287億元進行環保工程改善案 14:252020/03/23 財經 疫情衝擊未上市櫃公發公司財報 4月底前可申請展延 17:022020/03/23 財經 中航去年EPS1.63元 董事會決議配發現金股利0.8元 18:492020/03/23 財經 中鋼配息0.5元 百億環保工程啟動 01:192020/03/24 財經要聞 合庫金每股配發1.15元 殖利率登高 01:192020/03/24 金融．稅務 復盛擬配發8元現金股息 16:012020/03/24 財經 觀念平台－證期局專業執法，監管作為殊值肯定 04:102020/03/25 產業特刊 為升今起至5月24日買回庫藏股 09:232020/03/25 財經 視訊舉行董事會 福建更生保護會守護金門零確診 11:552020/03/25 社會 高鐵董事會大派69億股利 綠委批：前方吃緊 後方緊吃 16:382020/03/25 政治 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 美股強彈觸底訊號浮現？ 歷史數據揭殘酷事實 - 財經 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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