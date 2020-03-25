圖為滯留大陸武漢首批台商3日晚間搭機返台，穿著白色防護衣的防疫人員在機坪待命。（資料照,范揚光攝）

武漢4月8日即將解除封城，不過行政院仍然堅持武漢台胞要返台必須要包機回來。對此，國民黨立委溫玉霞表示，全世界疫情升溫，其他國家回來的，可能比這些從武漢回來的更危險，但其他國家回來不用包機，武漢回來卻要包機，同樣是國人為何要差別待遇？

溫玉霞質疑，不太懂為什麼武漢解禁之後還要包機，應該要讓他們可以直接回來，解禁之後，他們可能到處走，更可能增加染病風險，懷疑是政治角力，叫他們一定要包機回來，也是給這些台胞標籤化。

溫玉霞說，他支持回來之後的防疫流程都還是要做，一樣都是要檢疫14天，但現在滯留武漢的國人其實都很想趕快回來，如果政府打算協商第三次包機，也希望能夠盡快，要怎麼樣回去他們其實都能接受，只是希望此時政府不要搞政治角力，讓他們能夠最快時間內回來。

國民黨團書記長蔣萬安也表示，之前已經有兩次包機經驗，表示兩岸雙方有協商談判的經驗，希望能夠盡快促成後續包機把台灣民眾接回來，如果遲遲沒辦法有第三次包機，在武漢要解禁的情況下，政府應該慎重思考是否讓仍然滯留武漢的台灣民眾能夠透過其他方式，在防疫優先前提下，盡快回到台灣。

蔣萬安也說，當初要包機是因為武漢的交通被禁止，如今即將解禁，代表當初包機的理由已經不存在，那麼政府仍然堅持包機的理由是什麼？應該要跟國人說明清楚，是防疫？還是其他考量？否則應該要讓他們以其他方式回來。

國民黨立委陳超明表示，對於即將要返台的台商，應比照先前歐美返台國人一樣，不應存有歧視待遇，因為，海外的國人都是中華民國國民，都是台灣人。

(中時 )