28日開始參山國家風景區管理仍將舉辦「鷹行千里」生態小旅行，探訪一線天峽谷祕境。（參山處國家風景管理處／吳敏菁彰化報導）

「鷹揚八卦」今年受到新冠肺炎衝擊，取消大規模活動，但從28日開始參山國家風景區管理仍將舉辦「鷹行千里」生態小旅行，安排前往賞鷹平台一窺灰面鵟鷹的鷹姿，還可以選擇到探訪一線天峽谷祕境，品嘗秀水鄉金興社區蒸籠冰棒。

每年春分前後，數以萬計的灰面鵟鷹過境彰化八卦山，賞鷹成了全國矚目的傳統，今年雖然取消大規模活動，縣府仍鼓舞以戶外踏青的方式賞鷹，參山國家風景管理處則將採分梯次、分路線進行15至20人舉辦卦山生態小旅行。

參山處還表示，彰化市桃源社區一線天奇觀是擁有42萬訂閱的YouTuber小貝（Logan D. Beck）都讚不絕口的八卦山秘境，午餐則品嚐社區媽媽在地食材風味餐；下午再造訪曾榮獲2016台灣農漁會百大精品選拔的八卦山咖啡產地品嘗，最後在台灣鐵道文化的珍寶，有百年歷史的扇形車庫留下美好的回憶。

另條路線由秀水鄉金興社區發展協會安排，除了可享用24節氣主題的風味養生餐，還可參觀在地牧場，體驗蒸籠冰棒製作、人字拖DIY等等。

參山國家風景管理處表示，3月28日起小旅行每逢週六、日出團，15人以上成行。防疫期間，出發前將由專人測量體溫，司機全程配戴口罩，車輛內部也都先經過全面消毒，遊客中心內部也將加強消毒與量額溫等防疫措施。

另外，生八卦山脈生態遊客中心2樓舉行，展出向農委會特有生物保育中心商借之猛禽類與在地小型鳥等共21隻鳥類標本，除有灰面鵟鷹、大冠鷲等猛禽，還有在地小型鳥如五色鳥、山紅頭等等；還有，國際紙雕藝術家王楨文老師所創作，描繪大型猛禽類及生態留鳥的紙浮雕共20幅。

「鷹雄事蹟」圖文徵集競賽是參山處鼓勵寫下歷年參加鷹揚八卦活動之圖文心得，並依年齡分為幼鳥組、亞成鳥組及成鳥組分組競賽。活動請洽：（04）25230057。

(中時 )