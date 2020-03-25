雲林家扶中心針對寄養家庭減少，舉辦寄養家庭招募活動。（張朝欣攝）

雲林家扶中心針對寄養家庭減少，25日舉辦「打開家門、讓愛住進來」寄養家庭招募活動，呼籲民眾眾加入家扶寄養家庭行列，並贈送「額溫檢測卡」給寄養家庭，希望防疫期間寄養父母好好照顧自己與孩子，一起抗疫平安度過此次疫情。

為讓受虐、失依兒童有個避風港，雲林縣副縣長謝淑亞、縣議員黃凱、縣社會處長林文志、雲林家扶主委陳燦勳、副主委李萬吉等人，25日在虎尾鎮雲林記憶cool舉辦「打開家門，讓愛住進來」活動，邀請民眾加入家扶寄養家庭行列。

謝淑亞表示，防疫需要罩，寄養兒少更需要大家來相罩！家庭曾逢重大變故、遭受虐待、疏忽或棄養的兒童少年，都需要寄養家庭來照顧，孩子是無辜的，很感謝寄養爸爸媽媽們伸出援手，給孩子1個暫時溫暖的家。

縣議員黃凱也是雲林家扶委員，他說等待原生家庭改善了、準備好了，再讓孩子回去，這是1個愛的接力賽，希望有更多人加入這場接力賽，讓愛不中斷。他並準備「額溫檢測卡」送給寄養家庭，希望防疫期間大家照顧好自己。

雲林家扶主委陳燦勳、副主委李萬吉指出，受虐兒及早發現及早通報，送至寄養家庭接手照顧，可讓孩子感受家庭的溫暖。如果沒有新寄養家庭加入，原有的寄養家庭將面臨老化等問題，所以非常需要新血的加入。

雲林縣政府社會處長林文志強調，近5年來，每年都有超過20名受虐失依兒童需要寄養，但每年都只有2至5戶新寄養家庭加入，不足以負荷新增寄養童，因此真的需要社會大眾的加入。

若要加入寄養家庭行列，只要年齡在25至65歲之間、夫妻雙方為國中學歷以上、穩定工作收入、家裡有足夠空間、無不良素行紀錄者，都可以跟雲林家扶中心報名。

(中時 )