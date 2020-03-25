全球疫情延燒，百貨龍頭新光三越25日宣布母親節檔期前哨戰初夏購物節將自4月1日起開打，今年呼應顧客減少出門擴增線上平台銷售商品逾一萬項，其中化妝品部分線上線下高達150萬組美妝特惠，品項大增五成，唯受疫情影響，加碼促銷但目標相對保守，力拚與去年同期57億持平。

而統一時代百貨台北店則搶先26日登場「美人節」促銷，首度加碼化妝品、內睡衣滿2,000元送250元，回饋率大幅提高25％，統一時代百貨台北店總經理王寶銘指出，原訂目標是成長3％，但受疫情影響，仍期努力達成。

新光三越「初夏購物節」，今年攜手化妝品、流行服飾、運動休閒、家用家電等各大集團、超過2千多家品牌，以及12大指定銀行，首度大規模串連線上線下，4月1日起，新光三越15店、20館，以及APP精選優惠、beauty STAGE美麗台電商平台，將同步展開百貨最強的初夏購物節。

受到疫情衝擊，2月全台百貨業營業額月減36.4％、年減25.6％，各家業者無論來客數與業績均明顯減少，唯新光三越上月率先推出商品宅配、美食外送等服務後，業績稍有回補，其中餐飲外送每天平均有3,000～5,000張訂單，客單價也比外送平台的單價高出1.5～2倍。

此外，新光三越電商平台美麗購物台亦從單一化妝品擴大生活用品、休閒服飾等五館，上周起陸續再加入好好集、男裝、女裝、國際精品、質感生活等總計10館，品項數新增5,000項，且觀察到訂單筆數已經成長8倍、流量則增加2.5倍，其中以3C家電、美妝業績表現最好，像是24日首賣switch「一秒完售」，配合初夏購物節新增達10,000品項，並納入國際精品館包括MK、HOGAN、McQUEEN小白鞋均可買到，下一波更規劃Ferragamo、TODS等陸續在4月上線，線上購買化妝品更與線下同享滿3000折300。

(工商 )