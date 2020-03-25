三聯（5493）去年獲利寫2010年以來新高紀錄，每股盈餘達4.32元，董事會決議配發2.5元現金股利，加計現金減資6％，合計股東每股拿回3.1元，以三聯25日收盤價計算，隱含現金殖利率達8.32％。

同時，為激勵員工士氣及留任公司優秀人才，董事會也通過實施庫藏股，預定買回自家股票660張，買回區間價格為28～50元，預計買回股份將轉讓予員工。

三聯公告去年度業績，去年合併營收為24.98億元、年增4.3％，主係半導體化學供應鏈之五奈米與七奈米先進製程暢銷效應，以及參與國家災害防救科技中心新南向智慧環境監測建構案、防災物聯網接單持續成長所致，累計合併稅後純益為3.75億元，年增237.83％，每股盈餘4.32元，創下2010年以來新高紀錄。

除財務報告外，董事會基於考量未來整體營運暨財務結構規劃，並提升股東權益報酬率及公司每股獲利能力，通過將辦理現金減資案，減資比率6％，減資後實收資本額降至4.16億元，三聯科技表示，減資不影響營運所需資金，今年也會持續爭取政府相關補助案開源。

三聯科技董事會也通過去年度盈餘分派案，擬配發現金股息2.5元，連同減資每股退還股東0.6元，股東今年每股預計可領到3.1元現金，以三聯25日收盤價37.25元計算，隱含現金殖利率達8.32％。

(工商 )