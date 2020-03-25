半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）推出最新的ISM330DHCX和LSM6DSRX iNEMO 6軸慣性測量單元（Inertial Measurement Units，IMU），將動作偵測機器學習內核心（Machine-Learning Core，MLC）的技術優勢擴大到工業和高階消費應用領域。

機器學習內核心技術對動作資料執行基本的AI預處理任務所用功耗，約為典型微控制器（MCU）的千分之一。因此，整合這一IP技術的IMU感測器可以減輕主MCU的處理負荷，延長情景感知和體感裝置的電池續航時間，以降低維護檢修成本，同時縮減產品大小和重量。

繼去年推出首個MLC加強型商用IMU後，意法半導體現在又推出了LSM6DSRX和ISM330DHCX，分別定位在高階消費性電子和工業應用，例如，擴增／虛擬實境、無人機飛行控制、慣性導航系統、圓盤天線定位系統、車隊管理、集裝箱追蹤裝置，以及工業機動車輛動態測斜儀。

消費級LSM6DSRX包含一個3軸加速度計和一個滿量程擴大到±4000dps角速率的3軸數位陀螺儀，其性能不會隨著溫度及時間變化的特性領先市場。工業級ISM330DHCX另提供十年出貨保證，額定溫度範圍為-40°C至105°C，嵌入式溫度補償功能確保感測器出色的穩定性。

在每款產品中，MLC與整合之有限狀態機（Finite-State Machine，FSM）邏輯交互作用，該邏輯電路可執行簡單的重複性演算法，例如，計步數、擊打次數或旋轉圈數，功耗相較微控制器執行演算法更低，在偵測到事件數量或時間達到預設值後，FSM將發出訊號通知主控制器。

兩款產品均已量產。ISM330DHCX採用14腳位塑膠平面網格陣列（Land Grid Array，LGA）封裝。

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