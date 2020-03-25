《食尚玩家-瘋狂總部》由隊長梁赫群帶領著夢多、舒子晨、張文綺和吉祥物「GG」一起浪雞天涯環台灣，但沒想到才第一天「GG」就下蛋，舒子晨指著夢多說：「就是你，你是最後抱GG的，抱完牠就下蛋，從今以後牠就是你老婆。」梁赫群笑說：「才新婚蜜月第一天，就這麼激烈。」

梁赫群大誇隊員都各司其職，像夢多就是廢棒、張文綺就是愛忘詞、舒子晨就是愛整人，這樣的團隊組合起來簡稱「噗嚨團」，在旁的舒子晨透露：「體力最弱的就是部長梁赫群，真的很不耐操，才動一下嘴唇發白，讓人很不解。」梁赫群回說：「我要保重身體，孩子還小不能沒有爸爸。」

製作單位在網路上挑選出10位部落客來到錄影現場探班，可以與主持人和吉祥物「GG」一起野餐、拍網美照，過程中還準備英語你猜我答遊戲，讓部落客與主持人拚個輸贏，原本最不被看好的夢多自嘲：「我是食尚玩家的廢棒，竟然還可以答對。」梁赫群笑說：「在這個地球上終於有人聽得懂夢多在講什麼了。」

(中時 )