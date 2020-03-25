華語樂壇指標盛典金曲獎，今年訂於6月27日於台北小巨蛋舉行，官方網站目前也架設完成，近日因新冠肺炎疫情影響下，25日中央流行疫情指揮中心宣布，室內超過100人、室外超過500人的公眾活動全部建議停辦，外界傳聞恐有機會延期，承辦金曲獎的台視回應：「目前都在籌備中，主辦單位也會密切注意，等待相關通知」。

第31屆金曲獎由文化部影視及流行音樂產業局主辦、台視公司承辦，文化部影視局指出，金曲獎頒獎及相關活動目前預定6月24日至27日舉辦，目前仍在籌備中，將依照中央流行疫情指揮中心最新集會指引和相關訊息持續調整，以妥為因應相關事宜。曾做12年典禮的製作人陳鎮川則證實今年不會參與製作。

每年典禮前會舉辦金曲國際音樂節、金曲論壇等系列活動，邀集世界各地的音樂人演出、演講，自2016年起開辦國際音樂節策略聯盟計畫，使得曾在金曲獎上演出、入圍或獲獎台灣音樂人紛紛受邀至國外演出，包括八三夭、王若琳、呂薔、Hello Nico至日本，草東沒有派對、甜約翰、巴賴受邀泰國，夜貓組、FLUX赴瑞典，ØZI前往韓國，LEO37+SOSS至蒙古，9m88前往馬來西亞演出等。

過去2003年金曲獎因SARS疫情曾延期3個月舉行，導致不少入圍者、表演者及頒獎人礙於行程無法配合缺席。近期疫情影響下，自3月起許多演唱會、活動紛紛宣布延期或取消，包括光良原訂在台北小巨蛋、5566於高雄巨蛋、伍佰台中圓滿劇場開唱，此外原規劃海外演出的周杰倫、劉德華、蕭敬騰、林俊傑、蔡依林、林宥嘉、李榮浩、楊丞琳、張韶涵等通通被打亂，也有不少藝人發片計畫延後，疫情重創藝文唱片界，損失難以估算。

(中時 )