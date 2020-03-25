因應即將到來清明4天連假，為使用路人能規劃優質的南橫公路旅遊行程，交通部公路總局甲仙段實施20線南橫公路梅山口至天池段每周二、四道路管制禁止通行的限制，將於4月2日(週四)當日取消管制通行。

交通部公路總局第三區養護工程處表示，台20線南橫公路梅山口至天池段於3月17日推行新制度自每周二、四道路管制禁止通行，禁止一般用路人進入，實施以來多數民眾都能體諒南橫公路需要適度管制休養生息，並使南橫走得更遠。

而因應清明4天連假，為使用路人能規劃更彈性更優質南橫公路旅遊行程，甲仙段協調梅山口以上復建工程所需物資提早運送，並加派人力提早於連假前進行道路維護整理，於4月2日當日取消管制通行，以提供國人更優閒的休憩旅遊環境。

甲仙段並提醒用路人，近日山區天氣不穩定，希望有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨或有濃霧現象將影響行車視距，下個月開始進入汛期，建議遊客雨天避免上山。

另外請大家共同愛惜南橫山林勿隨意丟棄垃圾，共同守護南橫淨土樂園，也請用路人行經南橫公路隨時注意偶發性之可能落石發生，以及注意道路兩側設立之公路資訊看板（CMS）隨時注意路況。

(中時 )