嘉義市防疫計程車在駕駛座與後座之間裝設防護層。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義市防疫計程車裝設防護層，開小口收費。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義市政府為因應返台國人暴增導致「居家隔離者」或「居家檢疫者」的接送問題，啟動防疫計程車服務，包月制，每日薪資3500元，基本月薪約9萬多元，使用者另付車資，但有風險，因此目前僅2名司機待命。

市長黃敏惠表示，防疫計程車服務對象是居家隔離或居家檢疫者，這兩種身份者由衛生局評估、聯繫，派遣防疫計程車，車資採使用者付費，依照嘉義市計程車基本運價表跳錶計費，目前暫訂實施3個月，視疫情發展及民眾需求，檢討調整服務方式。

市府交通處表示，由於搭載檢疫對象，風險高，徵詢不少司機後，僅2位司機有意願，薪資每天每車3500元，市府採包月制給付，並協助司機加保相關住院日額健康保險，疫情過後防疫計程車完成任務時，司機須居家隔離14天，市府也將補償隔離期間的營業損失每天2100元。

衛生局特別由專人示範指導2名防疫計程車司機的防疫措施，包括戴口罩、手套，車內裝設防護隔離塑膠套，隨時打開車窗保持通風，居家隔離或檢疫民眾搭車之前，會先幫他們進行手部消毒，將民眾安全送達目的地後，司機隨即消毒車子。

(中時 )