國民黨文傳會主委王育敏向媒體轉述。（趙婉淳攝）

新冠肺炎疫情蔓延，國民黨中常委黃敬平今天提醒提前因應原訂7月的全代會，看是否要延期舉辦或縮小規模，黨主席江啟臣說，隨時關注疫情發展，同時也準備相關工作，若疫情更加嚴峻，不排除作延期準備。

國民黨中常委黃敬平等人今天下午在中常會上提案，指疫情在全球延燒擴大，各國重大活動，比如原訂7月24日舉辦的東京奧運等皆取消、延期；各航空公司陸續斷航、減班，加以各國紛紛封鎖邊境，出入境均須強制隔離檢疫；海外及台商黨代表若返國參加黨代表大會，機票訂購作業將充滿不確定性等困擾。

針對中央流行疫情指揮中心今天說，即日起室內超過百人以上、室外超過5百人以上的公眾集會活動建議停辦。提案領銜人黃敬平認為，由於每年7月下旬舉辦全國黨代表大會都需找場地、聯繫等提前作業，有鑑於疫情延燒擴大，已不適於近期舉辦千人以上活動。

因此，黃敬平建議，國民黨中央黨部提前做好全代會延期舉辦之因應準備，以免受疫情影響而通知及準備不及，也避免影響社會觀感；而改革委員會所做出的改革建議，未來若需至各地各縣市分區溝通座談以聽取地方意見，也應隨疫情防疫調整，避免百人以上集會及縮小規模辦理。

國民黨文傳會王育敏轉述黨主席江啟臣在中常會上的裁示，江啟臣說，隨時關注疫情發展，同時持續籌備相關工作，若疫情更加嚴峻，不排除做延期準備。

(中時 )