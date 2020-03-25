針對高雄罷韓所作的最新民調出爐，高達59.5％的高雄市民在「罷免高雄市長韓國瑜」投下同意票，預估將近86萬的同意票要罷免韓國瑜。高市府回應說，現階段應放下歧見，高雄團結來抗疫，因此政治並不是現在該關注的焦點。

新台灣國策智庫所作「罷韓」民調，調查對象為戶籍在高雄市38個行政區，年滿20歲的一般民眾。該調查詢問「如果明天就是投票日，您會對『罷免高雄市長韓國瑜』這項提議投下同意票 還是不同意票？」有59.5％的市民在「罷免高雄市長韓國瑜」表示同意，34.5％則表示不同意。

高達59.5％的高雄市民同意罷韓，據《自由時報》報導，高雄市政府對此表示，不管是朝野還是中央地方，現階段都應放下歧見，高雄要大團結，共同來抗疫，配合中央，協助高雄市民度過防疫與經濟難關，政治不是現在應該要關注的焦點。高市府也指出，罷韓第二階段連署書正在審查，若審查通過、應會在6月中下旬投票。

(中時電子報)