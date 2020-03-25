吉安南華林業園區種滿200多棵桐花樹，每到4月中旬桐花盛開，景色優美。（許家寧攝）

吉安鄉桐花陸續綻放，鄉長游淑貞（右2）邀請民眾趁平日人潮較少來花蓮賞花。（許家寧攝）

花蓮吉安鄉桐花悄悄綻放，其中位於南華林業園區的桐花步道，朵朵白花怒開，飄下四月雪美景，原定舉辦的桐花祭，因應疫情取消開幕活動，鄉長游淑貞說，目前已開花2成，預計下月中旬全數盛開，民眾可利用平日分流賞花，近距離感受桐花之美。

每年3至4月為桐花開花季節，花蓮林管處南華工作站內有長約400公尺的林道，沿路種植近250株油桐樹，每年3至4月為桐花開花季節，桐花陸續綻放，白茫茫的花瓣，隨風飄落至步道，風景夢幻，預計花期將達一個月的時間。

南華工作站主任紀有亭表示，3至4月都是桐花開花季節，大部分雄花開到五、六成後，雌花才會陸續開，因此目前掉落在地的幾乎都是雄花，他也趁機科普，桐花花蕊有分粉色和鵝黃色，粉色代表已經成熟，提醒昆蟲可以來採蜜。

鄉長游淑貞說，預計4月舉辦的「2020客家桐花祭，桐遊繽紛吉安，賞桐幸福客庄」活動，雖取消群聚活動，不過鄉內已有不少地方開花，除了南華林業園區、包括中園排水桐花步道，緊接著白雲步道、楓林步道也將陸續盛開，歡迎民眾分流賞花。

紀有亭指出，目前開花近2成，有7成為花苞，南華工作站平日上午8時到下午5時皆對外開放，花期盛開的時候，周末假日也將開放將遊客賞花，呼籲民眾不要採摘花朵，隨意丟棄垃圾，提醒園區內養蜂場有飼養義大利蜂，留意不要接近蜂巢。

(中時 )