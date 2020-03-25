西雅公園有為數甚多的動物造形藝術，都是社區志工親手打造，維妙維肖的模樣相當逗趣。（邱立雅攝）

西雅公園近日可見兩隻超醒目長頸鹿矗立在公園一處，再往前走到里辦公室，更有一排成群的白鵝躲在樹叢間，這座300公尺長的公園處處充滿西雅里志工們的巧思，他們用巧手將公園打造成一座「靜態動物園」，用的全都是回收素材，為了向大眾推廣環保概念。

走進西雅公園，處處可見小巧可愛的動物裝置藝術，尤其各種栩栩如生的鳥類矗立枝頭，造型搶眼。里長駱純婕表示，西雅里為了推廣環保概念，里民們自組志工團，用心投入環保工作，年年都在環保志工競賽中奪得佳績。

為了落實環保生活，里民們利用西雅公園發揮創意與巧思，平常自發性將公園打掃得乾淨整潔，還收集廢棄木板、水管，製作成各式動物，點綴花木扶疏的公園，也讓公園多了幾抹亮麗的色彩。

志工們笑說，當初設計長頸鹿完全是以里長駱純婕的形象為創意發想，因為都長得「瘦瘦高高」的，於是大夥兒動手繪圖、裁切木板，以積木為概念製作出兩隻身長2米3的長頸鹿，更成了公園亮點。

除了兩隻吸睛長頸鹿之外，里辦公處正前方樹叢更藏著一排伸長脖子的大白鵝，無論近看或是遠看，都相當逼真，好似一群白鵝正在樹叢間嬉戲。志工們自嘲大夥兒就像這群「呆頭鵝」，無償為社區奉獻，目前正積極製作猩猩與大象，要豐富西雅里這座靜態動物園。

(中時 )