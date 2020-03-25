阿富汗國會議員表示，首都喀布爾的一個錫克教聚會所，遭到一群身份不明的持槍者和自殺炸彈襲擊者侵入，並挾持裡面的200多名教徒，之後安全部隊趕到此處，與這些恐怖份子作戰，擊殺其中2名。

路透社報導，政府發言人阿里安（Tariq Arian）表示，大多數人成功被救出，不幸的是仍然出現人員傷亡。

阿富汗錫克教徒。男性要戴頭巾，並且蓄鬚，外表上很容易看出是教徒。(圖/美聯社)

錫克教是印度西北部旁遮普省所發源的宗教，在阿富汗相當少數，不到300個家庭，然而一直是伊斯蘭激進分子的攻擊目標。

目前尚不清楚有多少攻擊者，以及他們的身分。塔利班的一名發言人表示並不是他們的做為。

錫克教團體成員克哈拉薩(Narender Singh Khalsa)說，襲擊者有3名，他們帶著槍與炸彈，目標就是教往，造成4人被殺，200人被困在教堂內。

在襲擊發生的前一天，美國國務卿龐佩奧剛離開喀布爾，他對於無法解決阿富汗政治矛盾感到沮喪，所以他打算削對阿富汗政府的援助10億美元。

北約國防官員說，這一次反擊恐怖份子的部隊，是阿富汗安全部隊執行的，但是得到了北約的一些建議和協助。

(中時電子報)