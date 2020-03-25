台菸酒花蓮酒廠的地面型太陽光電土地案在今年2月底撤標，25日第二次公告招標，總面積從原本的3公頃改為4公頃的產業用地，每年躉售商機上看1千萬、20年合計有望達2億元。

花蓮市酒廠光電土地案原本在2月中公告招標，主要是供企業標租20年設置太陽光電場域，原本招標面積為3公頃，當時投標條件為每年發電量要1,050Kw。

但不少企業經過評估後指出，如果只有3公頃，必須全部都做太陽能板才能達到1,050Kw標準。但光電土地除了設置太陽能面板外，同時要預留維修通道空間，尤其該土地鄰近七星潭風景區，時常會有七級以上陣風，在維修部分不容馬虎。

因此，台菸酒公司先自行撤標，3月底再二次公告招標、將面積擴大為4公頃，而最低回饋金百分比則維持5％，投標方式採資格審查與投資計畫書兩階段評選，且得標廠商要在2021年11月15日前完成設置太陽光電設備。

為配合行政院「109年太陽光電6.5GW達標計畫」，我國要在2020年達裝置容量6.5GW目標，最終目標是2025年20GW，包括經濟部工業局、財政部國產署、台菸酒公司、台糖等紛紛盤點土地，投入綠能發電用途。

而台菸酒公司董事長丁彥哲過去在雲林任副縣長時，曾將荒廢30年的台西工業區土地轉做台西綠能專區，因此他相當熟稔活化土地做綠能用途。

如今台菸酒的花蓮酒廠土地也面臨與台西工業區相同情況，過去台菸酒研擬設置觀光飯店，但招標三次皆失利，且當地飯店相繼興起，花蓮的旅宿市場呈現飽和態勢，導致花蓮酒廠土地長年閒置。

經過考量後，台菸酒計畫將其中部分土地改為設置太陽光電場域、活化自有資產，透過「新任董仔的經驗」，讓該案水到渠成。

(工商 )