去年營收約43.94億元，每股稅後盈餘約2.43元的隆大營建（5519），25日召開法說會，總經理郭漢龍表示，隆大新成屋、預售案、以及規劃建案，總共有21個，總銷共172億元左右，以確保未來5年營收。

隆大總經理郭漢龍指出，除了「新都廳一期」等既有新成屋之外，隆大今年可望完工，可供入帳的新案，包括總銷約10.27億元的「隆大鳳凰一期」透天建案、總銷3.47億元的台北「隆大郡望」、以及總銷約7.39億元的「鳳凰灣」，3案總銷合計約21.13億元。

他說，2021年可望完工的建案，則有總銷約8.36億元的「愛上城」、總銷約9.81億元的「鳳凰中正」、總銷2.13億元的「鳳凰冠」、總銷約4.02億元的「隆大鳳凰二期」、總銷約14.95億元的「隆大鳳凰三期」、以及高雄園尾段建案16.34億元。

郭漢龍表示，為了確保未來5年的營收，2023年也將有2個新案投入貢獻營收的行列，分別是總銷20.54億元的高雄五塊厝建案、以及總銷約12.57億元的高雄後金段建案。

隆大董事長陳武聰指出，隆大目前還有3到4塊住宅用地，未來將再伺機購入大面積基地，為後續的建案，備妥原料。

(工商 )