【「Royal Host樂雅樂家庭餐廳」推出大人點購「世界牛排。主廚特選」系列餐點，就贈小朋友派對餐1份的優惠。（Royal Host樂雅樂家庭餐廳提供）】

迎接將到來的連假，日本連鎖家庭餐廳「Royal Host 樂雅樂家庭餐廳」全台各分店自3月29日起至4月5日接連推出「青年吃起來！第二份牛排只要299元」及「大小朋友一起來！派對餐免費吃」優惠活動，趕在連假前搶先開跑吸客。

「澳洲霸氣戰斧牛排17oz」。（Royal Host樂雅樂家庭餐廳提供）

在「Royal Host樂雅樂家庭餐廳」將近40款品餐點中，以「經典牛排」最為暢銷，3月29日至4月1日推出首波活動「青年吃起來！第二份牛排只要299元」，食客點購包含重量級的「澳洲霸氣戰斧牛排17oz」、深受饕客喜愛的「美國安格斯紐約客牛排10oz/14oz」、經典招牌「紐西蘭草飼菲力牛排6oz」都可享第2份299元的優惠；此外還特別加碼「日本秋田黑毛和牛」第2份499元，饕客可更划算的價格大啖A5等級黑毛和牛（僅台中、台南高鐵店不販售「日本秋田黑毛和牛」。

「紐西蘭草飼菲力牛排6oz」。（Royal Host樂雅樂家庭餐廳提供）

第2波優惠活動則是4月2日至4月5日推出的「大小朋友一起來！派對餐免費吃」，只要大人點購包含「美國安格斯紐約客牛排10oz/14oz」、「澳洲霸氣戰斧牛排17oz」、「紐西蘭草飼菲力牛排6oz」、「日本秋田黑毛和牛」的「世界牛排。主廚特選」系列餐點任1款，就免費贈送廣受小朋友喜愛的「派對餐」1份，共有「炒蛋紅燴肉丸飯」、「牛肉咖哩炸雞飯」、「主廚特製奶油海鮮麵」及「拿坡里蕃茄通心麵」4款口味可選。

拿坡里蕃茄通心麵派對餐。（Royal Host樂雅樂家庭餐廳提供）

(中時 )