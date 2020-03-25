英國王儲查爾斯新冠肺炎檢測呈陽性

新冠肺炎疫情來勢洶洶，英國確診人數已破8,000人，死亡人數也超過400人。在這波蔓延的疫情中，雖然英國王室採取了隔離措施，但王儲查爾斯經過檢查，已呈陽性反應。

據CNN新聞網和《太陽報》（The Sun）25日報導，克萊倫斯宮（Clarence House）證實，查爾斯雖然檢測呈陽性，但症狀輕微，健康狀況良好，最近幾天還是像平常一樣，繼續在家工作。

康瓦爾公爵夫人（The Duchess of Cornwall）卡蜜拉也接受了檢測，可是並未染病，為了按照政府和醫療建議，她目前和查爾斯一起在蘇格蘭的家中自我隔離。此外，聲明中說，由於查爾斯公開從事王室公務，近幾個星期來接觸的人士眾多，因此不可能確認究竟是誰傳染給他的。

查爾斯會見摩納哥親王亞伯特二世

不過，《每日郵報》（DailyMail）25日指出，兩星期前，也就是3月10日時，查爾斯才見過新冠肺炎確診的摩納哥親王亞伯特二世。當時兩人在國際慈善機構「水援助組織」（WaterAid）的活動中，隔桌面對面而坐。而就在查爾斯生病前幾小時，女王才見過他，但王室說，女王目前「健康狀況良好」，但已接受了醫療建議。

由於查爾斯3月12日還在白金漢宮出席封爵儀式，因此不免令人擔心住在溫莎城堡（Windsor Castle），高齡已93歲的女王，還有98歲的菲立普親王（Prince Philip）是否安健。

消息人士透露，據查爾斯的醫生最保守估計，他是在3月13日生病的，也就是見了女王24小時後。而白金漢宮發言人說，女王健康狀況良好。她3月12日一早見過查爾斯，並遵循了攸關健康的適當建議。

(中時電子報)