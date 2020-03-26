重口味熱炒終於跟高質感結合了！位在環境靜謐的民生社區，「富錦樹台菜香檳」正是結合道地台味與法國香檳的絕美餐酒，就連日本搞笑女神渡邊直美都大愛！來到這裡不是為了拼酒，只有慢活慢食的感動，讓人在吃飯的同時也把心慢下來。

在春暖花開的季節，﻿當然少不了來自春天的應景新菜！編輯私心最推薦的是「富錦口水雞」，使用低溫烹煮國產仿土雞腿，加入手工煉製的獨門辣油精製，歷時3小時的熬煮靜置，讓麻與辣的口感達到完美比例，淋在鮮嫩的腿肉上令人一吃就上癮，精緻度大勝傳統的四川菜，辣控請必點！

（圖／楊婕安攝、品牌提供）

而尺寸霸氣的「花菇鮮露石斑」則嚴選野生紅條石斑，肉質纖細Q彈，加入花菇與樹籽熬煮蒸魚鮮露，底層更藏著充滿海味的鮮甜嫩豆腐，吃過的人都說讚。最後一道則是清爽的「天筍雪梨炒時蔬」，主廚精挑10多種山菜，搭配上雪梨大火快炒，不僅外觀絕美更讓人口口充滿甘、鹹、甜驚喜。

「富錦樹台菜香檳」結合道地台味與法國香檳的絕美餐酒，就連日本搞笑女神渡邊直美都大愛！（圖／楊婕安攝）

（圖／品牌提供）

其他的招牌餐點更包含以大火快炒的「樹子水蓮」、外酥內軟的「老皮嫩肉」，還有渡邊直美的指定菜「松花蒼蠅頭」！以韭菜、皮蛋丁、豬絞肉與豆鼓搭配拌炒，吃起來蒜香濃郁口感微辣，堪稱最下飯的一道菜。如果擔心吃不飽，別忘記來盤「寶島米粉」，以清爽脆甜高麗菜結合金鉤蝦、彈牙肉絲，是最古早味的台南味道。

（圖／楊婕安攝、品牌提供）

除了好好吃飯配香檳順喉之外，周遭的裝潢擺設更值得停留眼光，開放式的廚房以紅磚牆為靈感，設計出粉紅牆面，室内空間則可以透進光影，是植物裝置藝術師以恰似中式山水概念的原創作品，讓大家保有隱私自在用餐，也難怪是許多業界人士聚會指名的餐廳。

（圖／品牌提供）

(中時電子報)