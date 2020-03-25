橫店影視城位於大陸浙江省東陽市橫店鎮，是大陸最大的影視拍攝基地，也是大陸首個國家級影視產業實驗區，由橫店集團的子公司浙江橫店影視城有限公司所有，近期，為振興疫情影響下的影視產業，橫店影視城已經推出了多項措施，包括，發放1000萬元（人民幣，下同），以發放影視拍攝消費券的形式，用於劇組抵扣在實驗區範圍內的場地租金、餐飲住宿、器材租賃等費用，實打實幫助劇組減輕損失、緩解壓力。

橫店影視城除了發放消費券，更推出攝影基地與攝影棚費用全免、酒店住宿費減半、聯合49家相關配套服務公司承諾以市場最低價格提供各種租賃及其他服務，橫店影視城董事長桑小慶說，預計將為劇組減免費用4000多萬元。

此外，此次發布的十條​​措施還對房租費用減免、防疫物資補貼、實施培訓補貼、加快資金撥付、提供法律服務、優化管理服務等作出了具體規定。

橫店影視文化產業集聚區管理辦公室相關負責人介紹，疫情發生後橫店採取了嚴格有效的防控措施，對留守在橫店、來自30多個劇組的5600多名人員加強管理和服務，實現迄今為止「零感染」。

目前，在橫店各大影視基地積極籌備開拍的劇組還有40多個，為加快幫助這些劇組開拍，當地醫院開設了綠色和VIP通道、增加了上門核酸檢測以及電話微信健康宣傳等措施，在劇組的住宿和飲食等方面，推出了「一人一檔」的個性化「暖心」服務。

(旺報 )