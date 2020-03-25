頭份分局蓬萊所所長陳冠廷〔左〕和蓬萊村長潘三妹〔右〕25日載運白米接濟弱勢住戶。〔頭份分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

頭份分局蓬萊所所長陳冠廷〔左〕和蓬萊村長潘三妹〔右〕25日載運白米接濟弱勢住戶。〔頭份分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

新冠疫情嚴峻，造成國內經濟停頓，一些靠打零工維持家計的偏鄉民眾，沒有工作機會，直接影響全家生計，頭份警分局蓬萊所長得悉轄內有一些原住民生活發生困難，趕緊聯絡蓬萊村長拿出捐助白米提供給弱勢，並在25日一一分送給有需要的住戶，讓民眾感受到警方和村長的愛心。

據蓬萊所所長陳冠廷指出，南庄鄉蓬萊村少數居民仰賴打零工維生，近來卻因為新冠肺炎疫情影響，減少許多工作機會，又因居住在偏遠山區，購買物資十分不便，造成生活困難。

蓬萊所員警在執行勤區查察勤務，關心轄內居民時發現有此狀況，返所後向所長陳冠廷回報，所長立即聯繫蓬萊村村長潘三妹，村長二話不說，馬上答應運用地區發展協會捐助的白米協助居民。

25日上午，蓬萊所所長陳冠廷及警員賴義方偕同潘三妹，共同搬載著白米一一探訪急需協助的民眾住處，發放白米，受助民眾十分感激警方和村長的愛心。

頭份警分局長邱紹雄表示，身在公門好修行，蓬萊所員警落實勤區查察，即時發現轄內困頓民眾，並設法尋求幫助，在村長潘三妹協助下，順利解決民眾困境，以愛心及同理心對待民眾，深獲地方民眾讚許，優良表現足堪同仁嘉許。

(中時 )