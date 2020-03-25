每逢清明節前後的連續假日期間是民眾掃墓高峰期，因民眾焚燒金紙之飛灰餘燼引燃雜草而發生林野火災，為加強提醒民眾注意掃墓用火安全，新北市政府消防局自3月21日起至4月5日期間，於新北市轄內49處因屬偏遠、缺乏救災水源而搶救不易的墓地區域設置駐點，啟動清明期間各項防範林野火災措施。

消防局說，在這期間除配合公所設置服務站時間，駐點執行警戒工作，並宣導民眾「四不二記得」-「不任意燒雜草」、「不讓金紙飛揚」、「不任意丟菸蒂」、「不放爆竹煙火」、「記得撲滅殘火」及「記得收拾垃圾」之防火觀念，亦免費提供6,000只以上有「行動消防栓」功能的滅火水袋，提供民眾滅火水源。此外，為確保不慎有餘燼引燃雜草火災時，能快速撲滅火源，於駐點中擇6處各辦理1場次火災搶救演練，以防止林野火災的發生。

新北市在清明掃墓期間，在墓區免費提供滅火水袋，如發生火苗擴燒時應急滅火。（讀者提供/吳家詮傳真）

消防局長黃德清呼籲：清明掃墓祭祖為國人至重的禮俗，但在掃墓時請務必謹記清明掃墓的「四不二記得」，除要注意用火安全，在掃墓離開前確實澆滅金紙餘燼，更可多運用區公所提供之金紙集中清運燃燒服務，讓這個慎終追遠的時節也能兼顧到環境及人員的安全。另為防範新冠肺炎疫情擴大，呼籲民眾多利用平日前往祭祀，避開假日人潮，降低感染風險。

(中時電子報)