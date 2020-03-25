機場第三跑道25日通過環評，桃園市由副市長游建華率一級主管前往，消息捎回桃園，市長鄭文燦讚可讓台灣「亞洲交通樞紐」的地位更鞏固，將要求開發單位做好環境保護，務求對環境衝擊降到最低，使民眾安心。

鄭文燦指出，為了表達桃園市政府對於機場第三跑道的重視程度，特別請副市長游建華，率領市府相關局處首長到場，爭取環評通過，他樂見第三跑道環評案通過，強調市府將與中央部會加快桃園航空城計畫的推展，落實國家重點建設。

鄭文燦說，桃園航空城計畫對於提升台灣的國家競爭力有很大的幫助，桃園國際機場興建第三跑道，是其中的重要基礎建設，第三跑道可以大幅提升桃園國際機場營運量能，讓台灣作為亞洲的交通樞紐地位，更加鞏固。

副市長游建華表示，桃機第三跑道開發案是國家大事，務求將開發時對環境品質的影響降到最低，市府將協助環保署嚴格監督開發單位降低環境衝擊。

環保局長呂理德表示，環保局會協助環保署負起監督的責任，除針對開發單位環境影響評估報告書的內容、承諾事項與審查結論實施情形等加強查核外，也將要求開發單位做好環境保護，務求對環境衝擊降到最低，使民眾安心，若開發過程中有嚴重影響環境之虞，將立即要求因應與改善，保護環境。

面對環團抗議，呂理德認為「有誤解」，解釋第三航道2013年即完成政策環評，2019年環保署正式解釋，依照環評法的相關法規解釋，新住宅部分在都市計畫區內免環評，第三航道跑道已經在做，產業專業園區和自由貿易區待開發許可時才需要環評，並非在區段徵收階段做，絕不是免做或未做。

另外有關沙崙油庫跟第三航廈太近可能衍生公安問題，呂理德說，專案小組的學者專家認同民航局所說，全世界大部分機場都是如此，不乏國際重要機場，因此並沒有被環評委員接受。

(中時 )