第2批武漢包機返台者共361人，已於今(25日)清晨解除隔離，返家後將自主管理14天，指揮中心進行意見調查，有94.8%的人滿意這次隔離過程，但也傳出有隔離者不滿抱怨沒有設置吸菸區，還嗆「我不是來戒菸的」，引起網友憤慨。

中央疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝指出，此次包機返台361中，僅有2人有發燒症狀，所有人採驗結果皆為二採陰，經專家評估後，認為沒有必要第三次採檢，因此解除隔離，所有人返家自主管理。王必勝說，隔離解除後，相關醫護同仁也收到數十封感謝信。

王必勝表示，依照慣例，指揮中心也針對18歲以上隔離人士進行滿意度調查，問卷回收率為97.5%，其中有94.8%的人表示滿意，而不少隔離者則提出希望配置打掃工具，讓自己場所更乾淨，同時由於小孩子人數眾多，家長們也希望能提供童書給小孩使用，王必勝也承諾這些都會列入參考。

王必勝補充說，有隔離者抱怨電視台台數太少，以及隔音差，但抱怨最多的則是癮君子們，有人就嗆「我是來隔離的，不是來戒菸的」，王必勝無奈表示，抽菸問題指揮中心不可能開放，其他問題則會持續改進。

不少網友也傻眼，砲轟：「那就不要回來啊」、「你是來隔離，不是來度假的」、「留在武漢，想怎麼抽沒人阻止你」、「過太爽嗎」、「要求這些人自付隔離費用」。

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(中時電子報)