新冠肺炎疫情擴及印度、巴西、歐美等地，印度開始封城，加上油價波動劇烈，原先相對穩健的PVC行情也趨緩走跌，引發市場關注。華夏（1305）表示，油價回落20～30美元，讓乙烯法PVC成本競爭浮現，而大陸約8成PVC採電石法，未來勢必減少石電法生產，預期今年首季產銷量將優於去年同期，上半年全產全銷目標不變。

華夏認為，2月營收年增逾4成，3月營運「將不比2月差」，第1季與去年同季相比，將維持成長軌道，上半年維持全產全銷計畫未改變。主力市場印度啟動當地宵禁管制與封城，目前接單確不理想，惟印度政府規劃今年GDP6％目標不變，對PVC潛在需求仍大。

此外，華夏膠皮/布產品受美中貿易戰影響已淡化，新冠肺炎疫情對台灣供應之部分產品反而受惠。今年美國銷售之膠皮及膠布已較去年大幅成長。疫情擴大是否影響其他市場需求有待觀察。

華夏前2月PVC總去化量6.5萬噸，年增25％；外銷市場包括孟加拉、印度等。原預期今年PVC行情有望緩步上漲，惟3月原油價格崩跌，武漢肺炎疫情全球擴散，4月PVC行情向下修正。

華夏指出，因原料成本下降，帶動乙烯法PVC競爭力，相較於中國大陸電石法PVC來得好。原油從每桶50美元重挫至20多美元，電石法PVC稼動率將開低，目前大陸PVC內銷價面臨大幅度下修，跌幅比外銷價深。

強化營運能量，華夏今年PVC年產由40萬噸增至45萬噸；VCM從45萬噸推進至48.5萬；VCM、EDC儲糟也在籌建中。VCM儲量約2萬噸，另在洲際有2萬噸；EDC籌建4萬噸，預計年內完成；乙烯儲糟預計2022年4月。

(工商 )