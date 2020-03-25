新冠肺炎疫情蔓延，疫情指揮中心25日宣布自即日起，室內超過100人以上的公眾集會活動建議停辦，事實上，電影院的影廳容易超過百人座位數，對此，指揮官陳時中則表示，電影院如果落實梅花座措施，則建議不要賣超過百人的票券，讓電影業者再度面臨考驗。

不少片商推出舊片重映墊檔，包含為了慶祝《野蠻遊戲》上映 25 周年的《野蠻遊戲：全面晉級》宣布4 月 1 日起限量重映，片商更推出好康優惠促銷，凡在現場購買全票，即享有買一送一的活動。此外，《海上鋼琴師》、《在黑暗中漫舞》、《靈異孤兒院》都將再次重現大銀幕。

戲院也出招救市，in89電影院推出系列影展，將《噤界》及《出神入化2》夯片重映。威秀影城則推出儲值享優惠活動，即日起會員至全台威秀影城、SNOWTOWN雪樂地，單筆儲值2000元即贈1張免費電影票和1張雪樂地門票；單筆儲值4000元則各贈2張。為了顧及觀眾權益，威秀影城更貼心推因應措施，即日起至9月底，若持逾期團券消費，一律免收手續費。信義威秀美食街則推集點換電影票，和周邊餐飲業者聯手對抗低迷買氣。

大陸隨著疫情相對趨緩後，電影院逐漸於各省復工，最新一波重映電影則包含周冬雨在香港電影導演會封后的《少年的你》、3D動畫《哪吒之魔童降世》、動畫《大魚海棠》以及雷佳音、佟麗婭領銜主演《超時空同居》，皮克斯歌舞奇幻片《可可夜總會》也確定重新上映。不過民眾對疫情仍保持謹慎態度，據陸媒報導指出，復工4日的全大陸片房僅10.7萬人民幣（逾44.6萬台幣），估計今年第1季的票房損失慘重，預估將盡150億人民幣（逾62.6億台幣）憑空蒸發。

(中時 )