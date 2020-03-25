軍公教年金改革施行後，大幅遽減並逐年遞減退職所得，2007年卸任的司法院前大法官廖義男也受影響，他自認違憲，提告請求撤銷原處分，並應給付35萬6072元，但不敵現任大法官的年改釋憲，台北高等行政法院參酌解釋意旨，判廖義男敗訴，可上訴。

台大法律系、德國杜賓根大學法學博士畢業的廖義男，返台後擔任台大法律系教授，他曾任行政院公平交易委員會副主委，並於2003年至2007年間擔任大法官。

廖義男提告指出，他2007年10月1日大法官退職後，每月支領退休金，但2018年7月1日施行「政務人員退職撫卹條例」後，銓敘部依考試院授權規定，重新計算他的月退休金，支領金額大幅遽減。

廖義男主張，國家為充分照顧退休公務人員而給予退休金，任職年資愈長者，退休金基數愈高，使其年老體衰時仍能維持原來生活水準，合理的退休金是維繫、鞏固公務員制度有效運作的關關鍵因素，扣減退休金來彌補退撫基金缺口，侵害人民財產權及對政府信賴，違反憲法比例原則。

考試院抗辯，國家保障退休公務、政務人員權益，並非追求退休金數字不可變更，及維持原來生活水準，而是提供「適足」生活照顧，政府積極推動改革措施，確保退休制度、退撫基金永續發展，讓下一世代也能享有適足退休保障，才是政府應負的責任。

去年8月23日公布的軍公教年改釋憲（釋字第781號、第782號及第783號）理由指出，任何法規皆非永久不能改變，調降退除、退撫給與，追求高於個人信賴利益的重要公共利益，無違信賴保護原則。

合議庭認為，我國公務員退休制度面臨人口結構高齡化、少子化，為免造成後代子孫沈重負擔，確有必要因應時勢調整，兼顧社會整體資源公平分配，既然大法官做成合憲解釋，重算廖義男退休金的處分即合法，遂判廖敗訴。

(中時 )