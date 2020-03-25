日本郵輪鑽石公主號在乘客全部下船後，立即進行消毒作業並於25日上午通過檢疫，駛離橫濱港。據接收112名乘客的自衛隊中央醫院數據指出，鑽石公主號的乘客中，輕症或無症狀卻呈陽性反應者，在經肺部斷層掃描檢查後，有高達67%的人肺部出現陰影；與此同時，美國疾病控制與預防中心則公布了於鑽石公主號的船艙中發現，新冠病毒在經過17天之後依舊可以存活的驚人研究結果。

根據CNBC報導，CDC在《發病率和死亡率周報》中研究新冠病毒在郵輪上的散布情況，報告提到病毒在郵輪的船艙中至少可以存活17天，比此前所有的研究所得結果都要更久，且不論在有無症狀的客房內，均有發現病毒存在於各種物體表面上。

另外，據統計搭乘鑽石公主號的3,711人中，共有712人感染了新冠病毒，佔所有乘客的19.2%，而感染的人當中，無症狀者有331名，佔比是所有感染者的46.5%。而自衛隊中央醫院所接收的112名確診乘客中，有104人同意公開自己的病況作為統計數據協助抗疫，這些人裡有47名男性與57名女性，平均年齡68歲，分別來自17個國家。

而在這104人中，就有許多無症狀或者症狀輕微的患者，在進行斷層掃描檢查後發現肺部出現局部陰影，當中有三分之二的人已經康復，剩餘三分之一的患者病情則不太樂觀。

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(中時電子報)