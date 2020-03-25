由綠光劇團推出、本預計在4月上演的《人間條件6：未來的主人翁》，因新冠肺炎疫情衝擊無奈喊卡，這也是「人間條件」系列上演近20年來，首度取消的演出。導演吳念真表示，各行各業面對疫情都是很大的挑戰，取消演出自然會有遺憾，但疫情來了，誰也躲不了，只能向觀眾喊話「劇場再見」。

吳念真透露，去年9月就和劇團計畫，能在選舉甫結束的四月，上演描述兩代和解的《人間條件6：未來的主人翁》，並在下半年演出《人間條件7》，「但這場美夢被疫情搗亂了，我覺得疫情像是給所有人的試探，也是一種警惕。我們老大人這時要承擔很多責任。」更說，曾想過請紙風車文教基金會董事會的董事們，把土地、房地產權狀拿出來貸款，應付劇團開銷。

「人間條件」系列為綠光劇團代表作，以市井小民為主角，演出平淡生活中的濃烈情感。第1集《滿足心中缺憾的幸福快感》於2001年首演，即使2003年碰上SARS疫情肆虐，仍創下3度加演的好成績。

此回取消演出的第6集《未來的主人翁》，繼2017年加演後，本預計於今年4月至5月上演15場表演，因疫情全數取消，損失預估兩千萬。該劇描述的是被現實壓垮的六七年級生，有對婚姻失去信心的女強人、照料久病父親的獨子，也有努力養家的雙薪家庭，他們宛如現代社會縮影，在一片苦悶中，努力找到自己的定位。

面對疫情衝擊，綠光劇團也決定繼紙風車劇團之後，推出線上劇場「台灣劇場返笑日」，預計4月開播。團長羅北安表示，不只台灣表演藝術工作者陷入困境，國外演員也是如此，「有一些朋友本來是邊在餐廳打工邊演戲，但疫情一來不但沒戲可演，連餐廳都關門了，我們希望能利用線上劇場幫助演員度過疫情。」

紙風車線上劇場開播以來，迴響熱烈，只要投稿一分鐘創意影片，獲平台錄取，就能得到3000元生存獎金。團長任建誠表示，因疫情影響，紙風車也幾乎取消六月前所有演出，「很擔心到了6月，劇場界會有大批人才轉行，希望大家多創作來投稿線上劇場，轉移對疫情的恐慌，也能增進自己的表演跟創意。」

(中時 )